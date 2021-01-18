Дома в двух поселках Тюменской области отремонтируют за 64 млн рублей

В поселках Боровский и Винзили Тюменской области в этом году пройдет капремонт многоквартирных домов. Фонд капремонта ищет подрядчика на работы, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, исполнитель должен привести в порядок три дома в Винзилях. Два из них расположены на Заводской улице и один – на Вокзальной. В Боровском ремонта ожидают восемь домов, пишет портал «Наш город».

В каждом здании предусмотрен свой перечень работы. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 64,5 млн рублей.

Ранее в январе «Известиям» сообщили в Минстрое, что в 2021 году государство направит на замену старых лифтов в регионах 1,35 млрд рублей. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.