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Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Кабардино-Балкарии

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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в Кабардино-Балкарии. Неблагоприятные условия сохранятся до 24 января.

По данным Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы, с вечера 18 января в горных районах Кабардино-Балкарии на высоте более 2000 м возможен сход лавин. Об этом пишет NewsTracker.

Лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Не исключены обрыв линий электропередач, а также повреждение зданий, автомобильных и канатных дорог. Также возрастает риск получения травм лыжниками.

Спасатели рекомендуют гражданам при сходе лавин укрыться под скалой или за стволом большого дерева.

Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за штормового предупреждения прекращено движение транспорта на некоторых трассах. С приходом циклона возрос риск схода лавин со склонов сопок и валунов.

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