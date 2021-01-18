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В метро Москвы совершили 2 тыс. успешных оплат по Face ID

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В Московском метрополитене совершили 2 тыс. успешных оплат с помощью Face ID в период тестирования. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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«А в этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Ликсутов добавил, что власти также работают над внедрением указанной системы оплаты в кассах метро. При этом пассажиры смогут выбирать способ оплаты из нескольких.

В конце 2020 года власти сообщали, что оплата проезда в общественном транспорте Москвы с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) начнет работать в 2021 году. Ликсутов пояснил, что столичный метрополитен даст только инфраструктуру, связанную с биометрией, а персональные платежные данные хранятся в банках.

Глава столичного дептранса заверил, что система может распознать даже человека в маске.

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