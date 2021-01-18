Российские страховщики обогнали Европу по уровню цифровизации

Российские страховщики опережают страховую отрасль Европы по цифровизации, заявила заместитель гендиректора по развитию бизнеса страхового дома «ВСК» Ольга Сорокина, выступая на стратегической сессии «Новые вызовы и новые реалии финтеха» IV Международной конференции «Финтех Online».

Сорокина также рассказала об инновациях и цифровизации в отрасли страхования. Она отметила важность совершенствования бизнес-процессов под новые технологии. По ее словам, сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии.

«Главная инновация, которая поможет цифровизации отрасли, — это экосистемы. Такой подход позволит получить клиенту здесь и сейчас не одну финансовую услугу, а комплексные сервисные решения, которые удовлетворят запросы потребителя в режиме одного окна. Ценность таких решений очевидна — клиент экономит время, деньги и получает сразу все необходимые финансовые продукты и дополнительные бытовые услуги», — указала специалист.

При этом Сорокина подчеркнула, что без участия государства силами одного бизнеса реализовать цифровое развитие страхования невозможно.

Она отметила, что ВСК уже успешно интегрировалась с государственными цифровыми проектами. В частности, речь идет о сервисе «Цифровой профиль», который позволит клиенту быстро оформить нужный продукт на сайте. Все необходимые данные с сайта госуслуг, а также сведения из ведомств подтянутся автоматически. Кроме того, уже в 2021 году ожидается появление данных и из баз МВД. Такая информация упростит получение полисов автострахования.

Кроме того, страховщики выступили за расширение возможностей СМЭВ (система межведомственного документооборота). Эти данные ускорят процесс урегулирования страховых событий. Кроме того, ВСК работает над интеграцией с Системой быстрых платежей.

Сорокина добавила, что все перечисленные меры ведут к быстроте и безопасности, так как снижают риск мошенничества и цены для клиентов благодаря возможности оперативного подбора индивидуальных предложений.

В ходе конференции участники также отметили, что количество потребителей рынка финтех-услуг растет с каждым годом. Согласно исследованию Bloomchain, Россия входит в тройку по степени распространения финтех-услуг в мире (82%). Такая положительная динамика задает компаниям тренд на цифровизацию, в том числе в сфере безопасности.

В мероприятии приняли участие представители власти, руководители госорганов, представители Банка России, руководители банков, директора по развитию бизнеса и IT, финансисты, руководители компаний, отвечающих за технологии, хранилища данных, BigData и софт-обеспечение.