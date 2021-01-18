На новой дороге в Омске запретят останавливаться и парковаться

На новой автодороге в районе ЖК «Кузьминки» в Омске запретят парковаться и останавливаться. Это необходимо для бесперебойного и безопасного движения транспорта на участке.

Как сообщает департамент транспорта городской администрации, запрет начнет действовать с 6 февраля. По словам начальника отдела организации и безопасности дорожного движения Сергея Шевелева, от моста 60-летия Победы до улицы Островской, улицы Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета в район ЖК «Кузьминки» рабочие установят знаки 3.27 «Остановка запрещена», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Водителей просят быть внимательней и обращать внимание на знаки.

30 декабря в Омске торжественно открыли автодорогу от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Ее возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда». На эти цели потратили более 1,1 млрд рублей.