Три новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Оренбуржье

В Оренбургской области открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Участие в церемониях приняла министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

ФАПы появились в селах Курская Васильевка и Новоборискино (Северный район), а также Новоякупово (Абдулинский городской округ). Пункты оснастили всем необходимым оборудованием, в них обустроены фельдшерский, акушерский, детский, процедурный кабинеты, уточняет РИА «Оренбуржье».

Позже на рабочем совещании с главврачами медучреждений министр обсудила вопрос модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2020 году на территории Оренбургской области построено 10 ФАПов. Все они откроются раньше срока. Изначально открытие медпунктов была запланировано на 1 марта 2021 года.

О запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения Путин заявил еще в послании Федеральному собранию 15 января прошлого года. Реформа первичного звена здравоохранения в России началась с 1 января 2021 года.

Как рассказал президент страны Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции 17 дeкабря, в ближайшие пять лет на эти цели планируется направить 500 млрд рублей, а также не менее 50 млрд рублей из бюджетов регионов.