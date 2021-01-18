Территорию возле «Арены Омск» реконструируют по нацпроекту

В Омске в 2022 году планируют провести комплексное благоустройство микрорайона «Прибрежный». В частности, работы пройдут у «Арены Омск».

Как сообщает городская мэрия, под реконструкцию попадает большой участок вокруг арены. Работы пройдут в границах от улицы Лукашевича до улицы Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш, пишет ИА «Город55».

В этом году выделят средства на разработку дизайн-проекта и проектной-сметной документации.

Сама реконструкция пройдет в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

30 декабря в Омске торжественно открыли автодорогу от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Ее возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда». На эти цели потратили более 1,1 млрд рублей.