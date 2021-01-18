В Кургане расторгли контракт с не сумевшей заменить окна в школе фирмой

В Кургане расторгли контракт с подрядчиком, который должен был заменить окна в школе № 38, пострадавшей от урагана. Об этом сообщает региональное УФАС.

В середине декабря комиссия заказчика работ провела экспертизу, которая показала, что нарушены сроки исполнения контракта. Компания ООО «Стройград» должна была установить 105 пластиковых окон, но приобрела из них всего 21 окно, при этом их размеры не соответствовали имеющимся проемам, пишет ИА «Ура.ру».

Стоимость контракта с подрядчиком составила почти 5,15 млн рублей. Заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке. Теперь фирму и ее руководство внесут в реестр недобросовестных поставщиков.

Ураган произошел в апреле 2020 года. Тогда пострадали больница, школа и другие здания.