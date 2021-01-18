Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к обвинениям в домогательствах. Тему он затронул в ходе интервью ESPN в воскресенье, 17 января.

Спортсмен не стал вдаваться в подробности самих обвинений, однако подчеркнул, что чувствовал себя ужасно.

«Со мной происходили ужасные вещи. Но то, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее. Когда я был на грани, мне оказали поддержку моя семья и моя команда», — отметил ирландец.

10 сентября 2020 года Макгрегор приплыл к острову Корсика на яхте вместе с невестой Ди Дэлвин, где его забрали в полицейский участок. В рапорте говорилось, что речь идет о «попытке сексуального насилия и эксгибиционизме». Известно только, что инцидент произошел в баре.

Представители спортсмена сообщили, что он отрицает все обвинения, а из участка был отпущен после беседы.

Позже президент UFC Дэйна Уайт, комментируя задержание бойца, заявил, что не знает подробностей произошедшего. При этом он отметил, что жизнь Макгрегора стала «полным сумасшествием» после того, как спортсмен стал «мегапопулярным».

14 сентября Макгрегор впервые прокомментировал инцидент — ирландец опубликовал в Twitter несколько сообщений, однако вскоре удалил их.

Также в начале января 2019 года стало известно, что спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи заявил о его домогательствах. Он отметил, что помогал бойцу готовиться ко встрече с Мейвезером и уверен в нетрадиционной ориентации ирландца.