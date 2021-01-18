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Проезд грузовиков ограничили в Волгограде из-за снегопада

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В Волгограде 18 января ввели ограничение на въезд грузового транспорта в город. В ГИБДД предполагают, что большегрузы могут осложнить ситуацию на дорогах в условиях сильного снегопада.

Отвод грузовых автомобилей осуществляется на выездах из Волгограда в Красноармейском районе, поселке М. Горького и поселке Водстрой. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о необходимости принятия мер по безопасности пассажиров в случае ухудшения погодных условий. На трассы будут направлены дополнительные экипажи ДПС.

Снегопад начался в ночное время и может продолжиться в течение суток.

Ранее в этот день было объявлено штормовое предупреждение в акватории Берингового моря на Камчатке в связи с волнами высотой 8–9 м. Опасное явление ожидается до конца суток 19 января.

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