Наступление аномальных холодов прогнозируют в Тюменской области

На Тюменскую область надвигаются аномальные морозы, столбики термометров могут опуститься до –37 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник, 19 января, на юге региона прогнозируется усиление морозов. В ночное время температура воздуха понизится до –35 градусов. Пик низких температур придется на 23–24 января. В ночь на эту дату ожидается до –37 градусов, уточняет ИА «Ура.ру».

Средняя температура воздуха на протяжении этой недели будет держаться в районе –28... –30 градусов.

Между тем 18 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода. В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Красноярском краях и Хакасии в течение недели ожидается температура воздуха на 8–12 градусов выше климатической нормы.