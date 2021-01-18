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Наступление аномальных холодов прогнозируют в Тюменской области

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На Тюменскую область надвигаются аномальные морозы, столбики термометров могут опуститься до –37 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник, 19 января, на юге региона прогнозируется усиление морозов. В ночное время температура воздуха понизится до –35 градусов. Пик низких температур придется на 23–24 января. В ночь на эту дату ожидается до –37 градусов, уточняет ИА «Ура.ру».

Средняя температура воздуха на протяжении этой недели будет держаться в районе –28... –30 градусов.

Между тем 18 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода. В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Красноярском краях и Хакасии в течение недели ожидается температура воздуха на 8–12 градусов выше климатической нормы.

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