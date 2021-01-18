Выброс сероводорода зафиксировали на месте ДТП с бензовозом под Оренбургом

В районе поселка имени Ленина под Оренбургом в ДТП попал грузовик с прицепом-цистерной. На месте зафиксировано сильное превышение ПДК по сероводороду.

Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, были взяты образцы, которые показали троекратное превышение по сероводороду. В воздухе в ближайшем населенном пункте проблем не выявлено, пишет 56orb.ru со ссылкой на Вестирама.

Авария произошла в воскресенье, 17 января, недалеко от ЖК «Заречье». На месте работали специалисты эколаборатории. Они взяли различные пробы. Результаты образцов грунта ожидаются.

О пострадавших и погибших не говорится.

17 января в Архангельской области столкнулись молоковоз и микроавтобус. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.