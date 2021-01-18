Воду в магаданском питьевом водохранилище освятили

Чин великого освящения воды прошел на магаданском питьевом водохранилище. Обряд совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Виктор Гуков. После его завершения все желающие могли набрать святой воды.

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Даниил Омуралиев пояснил ИА MagadanMedia, что обычно освящение воды совершается в день праздника, 19 января, и накануне, 18 января. В этот раз нет возможности совершить освящение в бухтах Гертнера и Нагаева, поскольку сделать это не позволяет толщина льда.

Окунуться в крещенскую купель жители Магадана и соседних населенных пунктов смогут вблизи поселка Ола. Воду освятил настоятель храма в честь святого Богоявления иерей Георгий Кондраш. Сегодня и завтра у проруби будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

В понедельник, 18 января, православные отмечают навечерие Крещения Господня, или крещенский сочельник. В этот день принято готовиться к встрече одного из главных христианских праздников — Крещения Господня.