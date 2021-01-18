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CNN узнал о планах Трампа помиловать 100 человек

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Действующий президент США Дональд Трамп готовится объявить о помиловании и смягчении наказания примерно для 100 человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

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Как уточняется, включение в указанный список самого Трампа не ожидается.

Два источника утверждали, что накануне, 17 января, в Белом доме прошло совещание, в рамках которого планировалось составить полный список граждан, которым даруют помилование.

Изначально действующий глава государства хотел помиловать две группы людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Тем не менее помощники Трампа заявили, что в последнее время его внимание было сосредоточено на подсчете голосов коллегии выборщиков.

Теперь же ожидается, что политик помилует одну группу людей. Как поясняет телеканал, беспорядки в Вашингтоне и процедура импичмента Трампа сделали менее возможной вероятность самопомилования, а также помилования детей действующего президента и его личного адвоката Руди Джулиани.

При этом еще один источник подчеркнул, что Трампу рекомендовали отказаться от идеи самопомилования, так как это приведет к появлению обсуждений его вины.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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