Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store

Требование об удалении Telegram из App Store показывает, что независимо от юрисдикции любой сервис, связанный с распространением информации, рискует оказаться под санкциям по политическим мотивам, рассказал «Известиям» член московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин 18 января.

Накануне американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений App Store, пишет газета The Washington Post.

Борис Едидин отметил, что предъявленные Telegram претензии можно предъявить любому информационному агентству в зависимости от конъюнктуры.

«В этих условиях компании должны договориться о выработке глобальных правил ведения информационного бизнеса в сети Интернет. Какая информация должна удаляться, какая модерироваться, в каких сроки это должно происходить — общие правила должны быть доступными и понятными для всех», — добавил юрист.

Кроме этого недопустимо сложившееся особое положение магазинов приложений, подчеркнул эксперт. Исключение сервиса из магазина приложений автоматически ведет к его деградации и финансовому краху, сказал Борис Едидин. Через иски к Apple и Google — владельцев крупнейших магазинов приложений — создается инструмент недобросовестной конкурентной борьбы, заключил юрист.

В свою очередь директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович заявила, что в Telegram есть специально созданный отдел, который своим решением блокирует нелегальный контент, связанный с терроризмом, насилием, нарушением прав.

В частности, согласно отчету Telegram с сентября по декабрь было заблокировано около 8 тыс. ботов и каналов, сказала Орехович.

«Если говорить о мотивах, которые указаны в заявлении Coalition for a Safer Web, то цель, изложенная в заявлении, — остановка деятельности каналов, содержащих нелегальный контент, — может быть достигнута иными, более простыми способами», — заключила эксперт.

12 января основатель Telegram Павел Дуров сообщил о 25 млн новых пользователей мессенджера за три дня. Ими стали жители Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (Северной Африки и Ближнего Востока) (8%). За день до этого британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников действующего главы государства.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.