Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму. Столбики термометров опустились до –23,6 °С. 18 января в Москве может стать самым холодным днем за четыре года, сообщает телеканал «Известия». По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник в столичном регионе подморозит до –26 °С. В Подмосковье ожидается –23 °C. По данным метеорологов, в среду ночью местами небольшой снег. В Московском регионе температура будет до –20 °C. Сильных снегопадов, которые были ранее, на неделе не ожидается. К выходным потеплеет — ночью будет около нуля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.