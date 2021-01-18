Стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса

В России 18 января стартует масштабная вакцинация от коронавируса. До конца месяца в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины «Спутник V», рассказали «Известиям» в Минздраве.

В декабре в стране уже стартовала прививочная кампания. Приоритет в вакцинации отдавался медикам, учителям, соцработникам и гражданам из группы риска (с хроническими заболеваниями).

13 января президент РФ Владимир Путин отметил необходимость перейти к вакцинации всех желающих сделать прививку граждан.

Как позднее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, на первых порах вакцинировать будут «Спутником V», затем добавятся и другие препараты.

Пока именно «Спутник V составляет большую часть поставок в регионы. Вторая зарегистрированная в стране вакцина — «ЭпиВакКорона» — составляет лишь малую долю для всеобщего использования. Прививки от коронавируса будут делать и частные клиники. Некоторые уже приступили к этому в декабре. По мнению врача, всеобщая вакцинация крайне важна, так как в конце зимы — начале весны может наступить третья волна, то есть сезонный подъем заболеваемости.

«Для снижения показателей [заболеваемости] иммунитет должен возникнуть у половины российского населения. Эффект от вакцинации может совпасть с сезонным снижением заболеваемости к концу весны — началу лета. До этого, в феврале — начале марта, скорее всего, можно ожидать сезонного повышения заболеваемости», — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Он объяснил возможный всплеск в том числе погодным фактором.