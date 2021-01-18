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В Москве школьники смогут остаться дома при морозе сильнее 25 градусов

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Ученики столичных школ и детсадовцы могут не посещать учебные заведения при температуре ниже –25 градусов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

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«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия», — приводит «РИА Новости» заявление представителя департамента.

При этом ученики средних классов могут не посещать школьные занятия при температуре воздуха минус 26–28 градусов, а старшеклассники при температуре от –31 градуса.

Отмечается, что московские школы продолжают свою работу в установленном режиме и при неблагоприятных погодных условиях. Учебный процесс в них организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и при поддержании оптимальной температуры.

Минувшая ночь, по данным метеобюро Москвы, стала самой холодной в столице с начала зимы. Согласно показателям главной московской метеостанции на ВДНХ, к утру понедельника температура опустилась до –23,6 градуса.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что аномально низкая температура в Москве связана с перемещением по-настоящему холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала».

По его словам, похолодание в Москве продолжится. В ближайшую ночь ожидается до 26–29 градусов мороза, в Московской области местами до 31 градуса мороза. В дневное время ожидается 20–22 градуса ниже ноля.

Также метеоролог предупредил, что наиболее низкая температура будет наблюдаться в утренние часы. Он призвал жителей региона учитывать этот фактор, особенно это касается родителей школьников и тех, кто рано отправляется на работу.

Накануне Вильфанд заявил, что аномальные морозы прогнозируются на большей части территории России в ближайшие дни.

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