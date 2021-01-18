Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска Кляйна
Общество
Путин поручил изучить вопрос уведомления граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги
Интернет
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за коррупцию
Интернет
Twitter на время заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленной работе
Общество
В России за сутки выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
В ВОЗ назвали период заразности переболевших коронавирусом
Общество
Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов
Сюжет:

Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский гитарист, лидер музыкальной группы Iced Earth Джон Шаффер арестован за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в подразделении ФБР в Индианаполисе.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

«Джон Шаффер был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия», — говорится на странице ведомства в Twitter.

По предварительным данным, мужчина находился в числе участников акции, которые применили «спрей от медведей» в отношении полицейских.

Известно также, что музыканта зафиксировали на снимке, сделанном в ходе беспорядков, его видно среди толпы штурмующих здание Капитолия. Позже ФБР распространило фотографию, призывая оказать помощь в выявлении нарушителей.

Накануне, 17 января, стало известно, что в здание Капитолия в день беспорядков проникли как минимум 300 человек. Подсчет был осуществлен с помощью алгоритма распознавания лиц на сотнях видеозаписей и фотографий.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021