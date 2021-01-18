Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия

Американский гитарист, лидер музыкальной группы Iced Earth Джон Шаффер арестован за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в подразделении ФБР в Индианаполисе.

«Джон Шаффер был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия», — говорится на странице ведомства в Twitter.

По предварительным данным, мужчина находился в числе участников акции, которые применили «спрей от медведей» в отношении полицейских.

Известно также, что музыканта зафиксировали на снимке, сделанном в ходе беспорядков, его видно среди толпы штурмующих здание Капитолия. Позже ФБР распространило фотографию, призывая оказать помощь в выявлении нарушителей.

Накануне, 17 января, стало известно, что в здание Капитолия в день беспорядков проникли как минимум 300 человек. Подсчет был осуществлен с помощью алгоритма распознавания лиц на сотнях видеозаписей и фотографий.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.