Четверо неизвестных затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге четверо хулиганов потушили Вечный огонь. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в центре мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. Специалисты «ПетербургГаза» выехали на место происшествия и установили, что оборудование было исправно, горение восстановили.

Как стало известно, четыре человека подошли к Вечному огню и затушили его снегом, после чего скрылись с места происшествия.

Злоумышленников ищут правоохранители, пишет телеканал «Звезда». Известно, что они попали в объективы камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулиганам могут грозить штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев, пишет сайт kp.ru.

В конце декабря в Петербурге произошел аналогичный акт вандализма. Полицейские установили личности молодых людей, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле во время игры в снежки.