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В Госдуме дали рекомендации студентам по празднованию Татьяниного дня

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В Татьянин день студентам посоветовали не забывать носить защитные маски и перчатки, а также не увлекаться алкогольными напитками. Об этом в понедельник, 18 января, агентству городских новостей «Москва» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

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По его словам, в нынешних реалиях следует быть бдительными и придерживаться основных правил. При появлении симптомов коронавируса рекомендовано отказаться от посещения различных мероприятий и оставаться дома. Среди симптомов может быть как повышение температуры тела, так и понижение.

«Нужно помнить, что чем больше людей на одной площадке, тем выше шанс заражения. Поэтому рекомендую соблюдать правила гигиены и носить средства индивидуальной защиты», — подчеркнул Менделевич.

Помимо этого, он напомнил о том, что алкоголь является дополнительной нагрузкой на организм.

День российского студенчества отмечается 25 января - в день, когда православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

13 января сообщалось, что в МГУ объяснили увеличение спроса на студентов без опыта работы. По словам доктора экономических наук, профессора, завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяны Разумовой, это можно объяснить переходом молодых людей на дистанционный формат обучения.

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