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Врач рассказал о влиянии коронавируса на сон заболевших и здоровых людей

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Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов в понедельник, 18 января, заявил, что порядка 40% переболевших COVID-19 столкнулись с нарушением сна. Бессонница встречается и у здоровых россиян.

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По словам эксперта, в самом начале заболевания люди сталкиваются с ухудшением качества сна или вовсе с его потерей. По мере того, как развивается основное заболевание, человек, наоборот, начинает спать больше обычного.

При этом проблемы со сном во время пандемии наблюдаются не только у людей с инфекцией, но и у тех, кто здоров, подчеркнул врач. Причиной этого, по его словам, стало снижение двигательной активности в условиях изоляции и воздействие на психику негативных новостей, что вкупе способствует повышению тревожности.

«Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — цитирует его радио Sputnik.

Накануне руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин назвал недосып фактором, который увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, включая коронавирус, на 250%. Он пояснил, что норма сна для большинства людей составляет от семи до девяти часов. Чтобы улучшить качество сна, он посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также отказаться от классических будильников в пользу световых гаджетов.

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