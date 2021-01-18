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Грузовик столкнулся с трамваем в Москве

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В Москве накануне вечером, 17 января, столкнулись грузовик и трамвай. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на Живописной улице в районе дома 24. Грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №28к. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель большегруза. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Никто не пострадал, пишет телеканал «360».

Из-за аварии временно задерживались трамваи маршрута №28к. Они следовали по измененному маршруту: вместо проспекта Маршала Жукова они доезжали до улицы Таллинская. Позднее движение восстановили, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 17 января, сообщалось, что один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на МКАД. Грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть. В районе ДТП образовалась пробка длиной 2 км.

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