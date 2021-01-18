Еще 4009 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели еще 4009 человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, число выписанных пациентов снова превысило количество новых случаев, которое в понедельник составило 3679.

Всего с начала пандемии в городе число людей, которые вылечились от COVID-19, достигло 743 349 человек. При этом в Москве за прошедшие 24 часа скончались от этой инфекции 73 пациента.

Всего же в городе было зарегистрировано 89 327 заболевших COVID-19 и 12 541 летальный исход.

Ранее, 15 января, стало известно, что в Москве 20 января откроются выездные пункты вакцинации от COVID-19. Первые шесть из них заработают во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

В тот же день заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что для прохождения вакцинации от коронавируса москвичам больше не нужно предоставлять справку с места работы, достаточно назвать сферу занятости.

За день до этого глава города Сергей Собянин призвал жителей Москвы не откладывать решение о вакцинации, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и столица быстрее вернулась к обычной жизни.

13 января президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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