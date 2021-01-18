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Аномально теплая неделя ожидается в ряде регионов России

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В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Красноярском краях и Хакасии в течение недели ожидается температура воздуха на 8–12 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС в понедельник, 18 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8–12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, температура воздуха днем в указанных регионах в течение недели составит –7…–4 градуса. Вильфанд подчеркнул, что будет очень теплая погода, а до этого там стояли морозы вплоть до –43 градусов, пишет RT.

Ранее, 18 января, сообщалось, что ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к утру остыл до минус 23,6 градуса.

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