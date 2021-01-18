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Массовые купания в проруби отменили во всех районах Камчатки

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На территории Камчатки в этом году не состоятся массовые обряды омовения. Ограничения ввели из-за непростой эпидемиологической ситуации на полуострове из-за распространения коронавируса.

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Как уточняет ИА KamchatkaMedia, ранее Петропавловская и Камчатская епархия рекомендовала главам всех районов, кроме закрытого образования «Вилючинск», отказаться от крещенских купаний. Местные власти города подводников также решили отменить массовые омовения. Таким образом, купания в этом году нигде на территории Камчатки проводиться не будут.

Предполагая, что в период празднования Крещения жители начнут самостоятельно проводить обряд омовения, Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Камчатскому краю напомнил, что делать это в необорудованных местах опасно для здоровья и жизни.

18 января врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал почти нулевым риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний. Это объясняется, в частности, тем, что вирус реже передается на морозе. Кроме того, снижает вероятность попадания вируса в организм выброс адреналина, который происходит во время погружения в холодную воду.

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