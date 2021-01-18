Американская НКО потребовала через суд от Apple удалить Telegram

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет»), пишет 17 января, газета The Washington Post.

По ее информации, иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии и является попыткой давления на компанию в связи с беспорядками в Вашингтоне, произошедшими в начале января. В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, бывшего посла США в Марокко, размещенная в Telegram информация якобы ненавистнического и неонацистского содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

«Telegram выделяется сам по себе как распространитель [ненавистнических высказываний] даже по сравнению с Parler», — приводит издание слова Гинзберга.

Юрист коалиции Кейт Альтман добавил, что аналогичный иск НКО планирует подать и в адрес компании Google.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек.

После этого, 8 января, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

В этот же день Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение сервиса микроблогов Parler, которое активно использовали сторонники американского лидера. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

10 января стало известно, что американская компания Amazon отключит Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушений правил обслуживания. В свою очередь Apple убрала это приложение из своего онлайн-магазина.

11 января британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram занял второе место по числу скачиваний в США из-за массового перехода в него сторонников Трампа. В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров на следующий день сообщил о 25 млн новых пользователей мессенджера за три дня.