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Пушков спрогнозировал ухудшение отношений России и США при Байдене

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Назначение Виктории Нуланд заместителем госсекретаря США ― это сигнал того, что при избранном главе государства Джо Байдене американские власти готовятся к ухудшению отношений с Россией. Об этом 17 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Американский журнал The National Interest реалистически оценивает ситуацию. Журнал называет назначение Виктории Нуланд сигналом того, что при Байдене США готовятся к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Этим назначением Байден посылает неприкрытый message Москве», ― написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков отметил, что ничего хорошего американские власти России «не готовят», добавив, что, если бы было иначе, ее не назначили бы на этот пост.

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что власти РФ готовы к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывают на резкое улучшение отношений.

Помимо этого, она добавила, что что после прошедших событий американская система продемонстрировала свою архаичность и глубочайший кризис.

В тот же день журналисты The National Interest выразили мнение, что назначение бывшей помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США может говорить о возможном ухудшении отношений Соединенных Штатов с Россией при администрации Байдена. Нуланд ранее не отличалась особой лояльностью по отношению к РФ, в частности, призывая вводить более болезненные санкции в отношении Москвы.

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