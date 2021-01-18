В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными

Заболевший COVID-19 может в течение нескольких недель сдавать положительные ПЦР-тесты, однако это не говорит о его заразности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Как пояснила эксперт, для того чтобы быть заразным человеку необходимо передавать «живой вирус», но согласно последним исследованиям, уже через 8-9 дней после появления симптомов коронавируса, заразность большинства пациентов сильно падает.

«Хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», - цитирует Вуйнович «Российская газета» 18 января.

В настоящее время ВОЗ рекомендует соблюдать карантин в течение 14 дней. Предполагается, что именно столько длится инкубационный период.

16 января в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ проходит испытания тест-системы, способной выявить мутацию коронавируса из Великобритании. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка. Об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании сообщили в середине декабря.

Также стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике еще одного нового штамма. В РФ на данный момент выявлен один случай британского варианта коронавирусной инфекции.