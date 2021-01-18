Власти ЕАО окажут помощь пострадавшим от пожара в Теплоозерске

Жильцы сгоревшего деревянного жилого дома в поселке Теплоозерск в ЕАО размещены у родственников. Власти смогут оказать им помощь с мебелью, медикаментами и одеждой. Для переселения в жилфонде есть четыре квартиры, сообщили в правительстве автономии.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО, возгорание в многоквартирном доме произошло утром 18 января. В доме жили семь человек, в том числе пенсионер и ребенок. При пожаре никто не пострадал, но здание стало непригодным для проживания.

Администрация Облученского муниципального района будет вести работу индивидуально с каждым из пострадавших. В ближайшее время чиновники сформируют перечень потребностей жителей сгоревшего дома.

В районной администрации рассказали, что пострадавший от огня дом ранее был признан аварийным. Его планировали расселить в 2021-2022 годах. В большинстве квартир никто не проживал.