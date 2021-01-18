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Один человек погиб в результате пожара в московской квартире

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Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Москве. Об этом ТАСС в понедельник, 18 января, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

ЧП произошло в квартире пятиэтажного жилого дома 25 по улице 1-я Останкинская. По предварительным данным, загорелись личные вещи и мебель жильцов на первом этаже. Пожарные спасли из горящей квартиры одного человека, его передали бригаде скорой помощи. Также в ходе тушения было обнаружено тело одного погибшего.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Возгорание к данному моменту ликвидировано. Устанавливаются причины случившегося, пишет «Москва 24».

Ранее, 18 января, сообщалось, что три человека стали жертвами пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме в городе Ачинске Красноярского края.

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