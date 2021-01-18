Врач назвал сопровождающиеся низким уровнем железа болезни

Низкий уровня железа в организме человека может возникнуть из-за систематической кровопотери. Об этом рассказал врач-гематолог Сергей Захаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам медика, в частности, речь может идти о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, — [это] приведет со временем к железодефициту», — сказал специалист 16 января.

Врач добавил, что к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой и гастрит со сниженной кислотностью, так как железо в этом случае не будет усваиваться в организме.

Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.

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