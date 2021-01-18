Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к утру понедельника, 18 января, остыл до минус 23,6 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала зимы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
По словам представителя службы, предыдущий минимум температуры в городе был зафиксирован в ночь на воскресенье (минус 21,2). Самым морозным в столичной истории метеонаблюдений 18 января было в 1940 году (минус 41,1).
По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в Москве температура опустится до минус 23-26 градусов.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве будет облачно и без осадков, ожидается до минус 22 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что аномально низкая температура в Москве связана с перемещением холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала».