Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Мир
Байден может отменить строительство нефтепровода из Канады в США
Интернет
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии
Происшествия
Автомобиль сбил амурского тигра на трассе из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона
Мир
В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID
Спорт
МОК ожидает не более 6 тыс. спортсменов на церемонии открытия ОИ в Токио
Сюжет:

Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к утру понедельника, 18 января, остыл до минус 23,6 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала зимы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По словам представителя службы, предыдущий минимум температуры в городе был зафиксирован в ночь на воскресенье (минус 21,2). Самым морозным в столичной истории метеонаблюдений 18 января было в 1940 году (минус 41,1).

По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в Москве температура опустится до минус 23-26 градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве будет облачно и без осадков, ожидается до минус 22 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что аномально низкая температура в Москве связана с перемещением холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021