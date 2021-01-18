Назван фактор, повышающий на 250% риск заражения коронавирусом

Риск заразиться любыми вирусами, а не только новым коронавирусом, повышается более чем на 250%, при регулярном недосыпе. Такое мнение высказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в воскресенье, 17 января.

Сон и иммунитет, по словам медика, являются синонимами и последний крепче у тех людей, которые спят более семи часов в сутки по сравнению с теми, чей сон длиться менее пяти часов.

Калинкин посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы улучшить качество сна, который, как подчеркнул эксперт, также важен для здоровья, как и правильное питание вместе с физической активностью.

Кроме того медик рекомендовал отказаться от традиционных будильников и пользоваться световыми гаджетами, чтобы улучшить пробуждение и отрегулировать циркадные ритмы, пишет «Газета.ру».

В конце декабря кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин заявил, что на качество сна оказывает значительное влияние питание. Эксперт отметил, что если человеку очень хочется перекусить перед сном, то сделать это лучше за час-два до этого. При этом лучше отдать предпочтение продуктам без углеводов и продуктов с содержанием кофеина, подчеркнул он.

Между тем Мелехин отметил, что на многих людей пища оказывает успокаивающий эффект. Так, пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у тех людей, которые страдают бессонницей. К таким продуктам относятся, например, орехи, бананы, сыры, бобовые