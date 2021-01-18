Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленной работе

Работа в удаленном режиме наиболее высоко вознаграждается традиционно в сфере IT-технологий, однако высокие заработные платы обещают и специалистам других профилей. Рейтинг вознаграждений составил сервис «Работа.ру», пишет 18 января «РИА Новости».

Согласно исследованию, IT-специалист на удаленке может получить от 180 тыс. рублей. Такую же сумму готовы заплатить оператору call-центра, однако здесь зарплата складывается из оклада и премии.

Крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, предлагает менеджеру по продажам b2b зарплату в 150 тыс. рублей. При условии работы из дома.

Кроме того, школа дистанционного обучения согласна платить продюсеру онлайн-курсов до 120 тыс. рублей. Также онлайн-школа готова предложить до 100 тыс. рублей в месяц дистанционному преподавателю физики, в обязанности которого будут входить вебинары, открытые занятий, подготовка презентаций и полезные статьи по предмету.

6 января сообщалось, что жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей.