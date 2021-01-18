ФБР начало проверку бойцов нацгвардии перед инаугурацией Байдена

Американские военные опасаются возможной атаки или другой угрозы со стороны служащих Национальной гвардии США, задействованных для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента страны Джо Байдена, поэтому ФБР проводит проверку. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Associated Press.

По его информации, в Пентагоне считают, что бойцы нацгвардии могут представлять угрозу для будущего президента или других высокопоставленных гостей церемонии. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку. Вместе с тем он и другие представители власти признают, что доказательств подобных угроз не зафиксировано.

Отмечается, что ФБР начало проверку более недели назад и должно завершить ее к 20 января — дню инаугурации Байдена. Проверка включает в себя в себя просмотр имен людей по базам данных и списка наблюдения, которые ведет ведомство. В них могут, в частности, содержаться сведения о проблемах, связанных с терроризмом.

15 января глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. При этом командующий Национальной гвардией Дэниел Хокансон сообщил, что в Вашингтон направят около 25 тыс. военнослужащих нацгвардии.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании в четверг, 14 января, объявили о запрете сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в Вашингтон в дни перед инаугурацией Байдена.

В этот же день стало известно, что 13 станций метро в центре Вашингтона будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации.

11 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января.