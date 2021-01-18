Жертвами землетрясения и наводнений в Индонезии стали 96 человек
В результате сильного землетрясения и наводнений в центре Индонезии погибли не менее 96 человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
По словам пресс-секретаря индонезийского агентства Радитьи Джати, в провинции Западный Сулавеси жертвами землетрясения магнитудой 6,2 и афтершока магнитудой 5,9 стал 81 человек. Еще 15 человек погибли в провинции Южный Калимантан в результате наводнения.
Порядка 68 тыс. человек были размещены в эвакуационных центрах. Число зданий, поврежденных в результате землетрясения в Западном Сулавеси, превысило 1,1 тыс. При этом оценка рисков землетрясений в регионе и спасательные работы продолжаются, отметил Джати.
Кроме того, в Южном Калимантане в результате наводнения были затоплены порядка 25 тыс. домов. С 14 января в провинции объявлен режим опасности из-за проливных дождей.
В свою очередь глава агентства Дони Монардо отметил, что для уменьшения рисков распространения коронавируса среди эвакуированных все они будут проверены на наличие антител.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Сулавеси вечером 14 января. Эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км. Позднее в этот же день в регионе был зафиксирован афтершок магнитудой 5,9.
12 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км.