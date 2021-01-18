Facebook запретил рекламу оружейных аксессуаров перед инаугурацией Байдена
Facebook запретил рекламу защитного снаряжения и оружейных аксессуаров в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, сообщает телеканал «Известия».
В числе временно скрытых рекламных объявлений есть бронежилеты, кобура и сейфы для оружия.
По данным администрации соцсети, ограничения будут действовать еще несколько дней с момента официального назначения Байдена в должность президента США.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.