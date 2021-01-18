В Южно-Сахалинске спасли пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, пропавшую в Южно-Сахалинске, нашли живой. Она была обнаружена в колодце канализационного люка, сообщает телеканал «Известия».
Ребенка доставили в детскую больницу, состояние здоровья удовлетворительное.
Девочка пропала во время прогулки. В спецоперации полиции помогали добровольцы.
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