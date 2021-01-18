Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Мир
Байден может отменить строительство нефтепровода из Канады в США
Интернет
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии
Происшествия
Автомобиль сбил амурского тигра на трассе из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона
Мир
В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID
Спорт
МОК ожидает не более 6 тыс. спортсменов на церемонии открытия ОИ в Токио

Московские школьники вернулись к очному обучению

0
Выделить главное
вкл
выкл

Очное обучение для школьников Москвы, в том числе старшеклассников, возобновляется с понедельника, 18 января, передает телеканал «Известия».

К обучению в обычном режиме вернутся все учащиеся с 1-го по 11-й класс. При этом старшеклассники выйдут в школы впервые с октября 2020 года, когда их отправили на дистанционное обучение.

Также сообщается, что в связи с этим будут разблокированы и льготные транспортные карты. Отмечается, что внесенные осенью средства сохранились на картах, и ими можно будет пользоваться в январе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021