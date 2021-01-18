Московские школьники вернулись к очному обучению

Очное обучение для школьников Москвы, в том числе старшеклассников, возобновляется с понедельника, 18 января, передает телеканал «Известия».

К обучению в обычном режиме вернутся все учащиеся с 1-го по 11-й класс. При этом старшеклассники выйдут в школы впервые с октября 2020 года, когда их отправили на дистанционное обучение.

Также сообщается, что в связи с этим будут разблокированы и льготные транспортные карты. Отмечается, что внесенные осенью средства сохранились на картах, и ими можно будет пользоваться в январе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.