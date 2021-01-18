Дороги закрыли из-за циклона на Камчатке

На западе Камчатки на некоторых трассах временно прекращено движение для всех видов транспорта. Это связано с ограниченной видимостью, сильным ветром и обильными снежными осадками.

Так, проезд закрыли по дорогам «РКЗ-66 – Крутоберегово» и «Начикинский с/х – Усть-Большерецк – поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции». Пока ограничения действуют до второй половины понедельника, но специалисты не исключают, что они будут продлены, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатуправдор.

Циклон пришел на полуостров днем 17 января. Он продолжает оказывать влияние на большинство районов региона в виде сильных снегопадов и шквалистого ветра. Действует штормовое предупреждение из-за возросшей опасности схода лавин со склонов сопок и валунов.