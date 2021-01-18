Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском
Три человека стали жертвами пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщили пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник, 18 января.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Сгорели веранда и кровля, огнем повреждены стены дома, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее, 18 января, сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в Петрозаводске.