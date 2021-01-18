Число крещенских купелей в Хабаровском крае сократят из-за COVID-19
В Хабаровском крае в этом году крещенских купелей будет меньше обычного из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19. По данным органов местного самоуправления, поступившим в ГУ МЧС по краю, оборудование купелей запланировано в 14 местах. В прошлые годы в крае их было более 40.
Как пишет ИА AmurMedia, сейчас идет активная подготовка мест для купания, вырубается лед, устанавливаются специальные сходни и палатки для обогрева.
Все места выхода на лед проверили инспекторы ГИМС МЧС на прочность и отсутствие опасных участков. У купелей будет организовано дежурство спасателей, медработников, представителей правоохранительных органов.
Во время купаний водоемы будут патрулировать сотрудники ГИМС. Они проследят за соблюдением мер безопасности на льду.
16 января глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, он сам принял аналогичное решение.