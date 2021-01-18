В Хабаровске задержан отобравший у подростка шапку водитель автобуса

В Хабаровске задержан водитель автобуса, отобравший у девочки-подростка шапку в качестве оплаты за проезд. Об этом в понедельник, 18 января, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

ЧП произошло 12 января, известно о нем стало позднее. По данным СК, 38-летний водитель рейсового автобуса в ходе движения по маршрут отобрал у 14-летней пассажирки вязаную шапку: у девочки не хватало денег для оплаты проезда. Из-за случившегося она была вынуждена идти от автобусной остановки до дома по морозу без головного убора.

Как пишет сайт kp.ru, у девочки не хватало для оплаты проезда 30 рублей. Она ехала в гости к тете и уже около остановки обнаружила, что забыла деньги дома. Она отдала водителю всю мелочь, которую нашла в карманах. Узнав, что полной оплаты не будет, мужчина вышел из себя, накричал на девочку и в счет оплаты отобрал ее вязаную шапку, сорвав ее с головы пассажирки. После этого он закрыл двери автобуса и поехал дальше.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Водитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.