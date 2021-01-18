Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 января
В Москве в понедельник, 18 января, будет облачно и без осадков. Ожидается до минус 22 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем температура в столице будет держаться на отметке от 22 до 20 градусов мороза, ночью похолодает до минус 23 градусов.
Ветер слабый, атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В области дневная температура будет колебаться в пределах от 23 до 18 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до минус 26–21 градуса.
В понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что аномально низкая температура в Москве связана с перемещением по-настоящему холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года.