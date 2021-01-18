МОК ожидает не более 6 тыс. спортсменов на церемонии открытия ОИ в Токио

В открытии летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году примут участие не более 6 тыс. спортсменов, что составляет лишь половину от запланированного ранее числа, в связи с усилением антикоронавирусных мер. Об этом в понедельник, 18 января, пишет японская газета «Иомури» со ссылкой на данные Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что большое скопление людей на стадионе, где пройдет церемония, может создать риск массового заражения коронавирусом. Вместе с тем МОК рассматривает возможность присутствия на этом мероприятии спортсменов из всех стран, которые направили своих атлетов на соревнования.

В декабре сообщалось, что сумма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.