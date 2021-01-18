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Байден может отменить строительство нефтепровода из Канады в США

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Избранный президент США Джо Байден может отменить решение Трампа о строительстве нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники.

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По их информации, Байден может подписать соответствующий документ уже 20 января сразу после церемонии инаугурации.

В ноябре 2016 года тогдашний глава государства Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что тот «не отвечает интересам национальной безопасности США», но уже в январе 2017 года, с приходом к власти Дональда Трампа, последний подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации. Тогда же TransCanada подала в Госдепартамент США новую заявку на строительство нефтепровода, но в ноябре 2018 года суд штата Монтана заблокировал прокладку трубопровода, сочтя обоснования реализации проекта, представленные Белым домом, неполными.

В марте 2019 года Трамп подписал новый указ о строительстве, который «во избежание разночтений» отменял действие предыдущего указа и был составлен таким образом, что «не подлежал рассмотрению и пересмотру в судебных инстанциях». Однако в апреле 2020 года окружной суд штата Монтана заблокировал выданное подразделениям инженерных войск США разрешение на пересечение водоемов при строительстве трубопроводов, а Верховный суд США в июле отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа об отмене этого решения.

Keystone XL позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км — от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стил-Сити (американский штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.

Ранее администрация Байдена объявила о планах подписать десятки указов в первые несколько дней пребывания у власти нового президента.

Одной из тем предвыборной кампании избранного президента США была недопустимость выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату. В ноябре Байден заявил, что планирует после своего вступления в должность президента вновь подписать Парижское соглашение, которое своим распоряжением отменил Трамп.

В июле Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует за четырехлетний период добиться вложения $2 трлн в перевод энергетики страны на экологически чистыe источники.

Трамп уверен, что в случае реализации программа Байдена уничтожит компании США, которые работают в сфере «чистого угля» и добычи газа.

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