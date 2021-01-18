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Подмосковных водителей призвали подготовиться к сильным морозам

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Водителей в Московской области призвали подготовить свои автомобили к сильным морозам. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило РИАМО со ссылкой на региональный Минтранс.

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе 18 января ожидаются сильные морозы. Ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Температура воздуха в Подмосковье может опуститься до минус 27 градусов, местами — до 30 градусов ниже ноля.

Температура воздуха днем составит 23–20 градусов со знаком минус.

В этой связи автомобилистам рекомендовано убедиться, что машины готовы к поездкам, в случае возникновения нештатных ситуаций их попросили звонить по номеру 112, сообщает телеканал «360».

Ранее, 18 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальные холода в Москве в ближайшие дни. По его словам, это связано с перемещением по-настоящему холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала».

Ранее, 17 января, сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Отмечается, что предупреждение действует до полудня 19 января.

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