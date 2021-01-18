Месси пропустит два матча после удаления в финале Суперкубка Испании

Нападающий каталонского ФК «Барселона» Лионель Месси впервые в своей карьере получил красную карточку в матче против «Атлетика» в финале Суперкубка Испании и из-за этого пропустит две игры. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило издание Marca.

На 121-й минуте матча Месси жестко отмахнулся от нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре, ударив того по голове. Судья принял решение удалить 33-летнего аргентинца с поля после видеопросмотра за минуту до окончания матча, отмечает телеканал «360».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Месси.

«Я думаю, что после стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нем», — приводит слова Кумана «Чемпионат».

Игра, которая проходила в Севилье, завершилась победой «Атлетика» в овертайме со счетом 3:2. Как отмечает телеканал «Звезда», победные три гола «Атлетика» забили Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс. В составе «Барселоны» два мяча забил Антуан Гризманн. Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании, пишет RT. Последний раз команда становилась обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.