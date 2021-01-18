Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Наука
В РФ разработали систему относительной навигации для стыковки спутников
Мир
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии
Мир
Конгрессмен-демократ потребовал лишить Трампа доступа к развединформации
Наука
Ракета-носитель LauncherOne впервые вышла на орбиту
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона
Мир
В Словакии запретили выходить на прогулку без отрицательного теста на COVID
Спорт
«Атлетик» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

Месси пропустит два матча после удаления в финале Суперкубка Испании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий каталонского ФК «Барселона» Лионель Месси впервые в своей карьере получил красную карточку в матче против «Атлетика» в финале Суперкубка Испании и из-за этого пропустит две игры. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило издание Marca.

На 121-й минуте матча Месси жестко отмахнулся от нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре, ударив того по голове. Судья принял решение удалить 33-летнего аргентинца с поля после видеопросмотра за минуту до окончания матча, отмечает телеканал «360».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Месси.

«Я думаю, что после стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нем», — приводит слова Кумана «Чемпионат».

Игра, которая проходила в Севилье, завершилась победой «Атлетика» в овертайме со счетом 3:2. Как отмечает телеканал «Звезда», победные три гола «Атлетика» забили Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс. В составе «Барселоны» два мяча забил Антуан Гризманн. Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании, пишет RT. Последний раз команда становилась обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021