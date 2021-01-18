Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингового моря на Камчатке в связи с ожидающимися волнами высотой до 8–9 м. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю в понедельник, 18 января.

Отмечается, что опасное явление ожидается с ночи 18 января и до конца суток 19 января. При этом в обращении подчеркивается, что расположенным на побережье населенным пунктам ветровое волнение моря не представляет угрозы.

Также сообщается, что в связи с метеоусловиями в горных районах региона объявлена лавинная опасность, задержаны вылеты четырех рейсов местных авиалиний. Кроме того, школьникам младших классов отменили занятия.

Опасное явление в регионе связано с зоной влияния тихоокеанского циклона, который ранее принес на Камчатку снег, метель и усиление ветра.

Ранее, 17 января, сообщалось, что молодого человека, снимавшего видео на пирсе в Сочи во время шторма, накрыло огромной волной.